МВД: Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией

Эстония пока не планирует по примеру Финляндии закрывать границу с Россией, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

«Если у нас сложится ситуация, когда жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой на границе, то нам придётся рассмотреть вопрос о закрытии границы», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуклюжими оправданиями попытки Финляндии переложить ответственность на российскую сторону за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию.