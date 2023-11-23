RT в Telegram
Подпишись

МВД: Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией

Короткая ссылка
Эстония пока не планирует по примеру Финляндии закрывать границу с Россией, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.
МВД: Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией
  • Gettyimages.ru

«Если у нас сложится ситуация, когда жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой на границе, то нам придётся рассмотреть вопрос о закрытии границы», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуклюжими оправданиями попытки Финляндии переложить ответственность на российскую сторону за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить