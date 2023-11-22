Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи»

Правительство Финляндии закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.

Об этом сообщил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

Глава МВД Мари Рантанен отметила, что решение вступит в силу в ночь на 25 ноября и будет действовать до 23 декабря. Выступление членов правительства транслировал Yle.

По словам премьер-министра, дополнительные меры на восточной границе «не направлены против кого-либо», а нужны «для укрепления собственной территориальной целостности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона готова к работе с Финляндией для решения возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.