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Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи»

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Правительство Финляндии закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи»
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

Глава МВД Мари Рантанен отметила, что решение вступит в силу в ночь на 25 ноября и будет действовать до 23 декабря. Выступление членов правительства транслировал Yle.

По словам премьер-министра, дополнительные меры на восточной границе «не направлены против кого-либо», а нужны «для укрепления собственной территориальной целостности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона готова к работе с Финляндией для решения возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

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