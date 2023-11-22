Захарова прокомментировала заявление Финляндии по поводу ситуации на границе
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Об этом говорится на сайте российского МИД.
«Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения», — отметила она.
По её словам, власти Финляндии стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы.
Ранее в российском МИД заявляли о готовности России решать с Финляндией вопросы по ситуации на границе.