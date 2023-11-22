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Захарова прокомментировала заявление Финляндии по поводу ситуации на границе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуклюжими оправданиями попытки Финляндии переложить ответственность на российскую сторону за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию.
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по поводу ситуации на границе
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте российского МИД.

«Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения», — отметила она.

По её словам, власти Финляндии стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы.

Ранее в российском МИД заявляли о готовности России решать с Финляндией вопросы по ситуации на границе.

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