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FT: Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

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Глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия «продолжит пропускать мигрантов» без документов через границу.

Об этом пишет The Financial Times.

По словам Валтонен, если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из Йемена, Ирака и Сирии пересекать границу без документов, Финляндия может ограничить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки.

Финская сторона сообщила, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы оказать на Хельсинки давление, пишет издание.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что, если поток мигрантов не снизится, границы с Россией будут полностью закрыты.

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