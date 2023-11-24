Песков: Россия надеется, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса
- РИА Новости
Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт», — ответил он на вопрос о действиях западных стран на границах с Россией.
Ранее Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.
В свою очередь, в российском МИД сообщили, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой.