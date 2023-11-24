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Песков: Россия надеется, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса

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В настоящее время преждевременно говорить о железном занавесе в отношениях России и Запада, Москва рассчитывает, что до этого дело не дойдёт.
Песков: Россия надеется, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса
  • РИА Новости

Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт», — ответил он на вопрос о действиях западных стран на границах с Россией.

Ранее Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.

В свою очередь, в российском МИД сообщили, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой.

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