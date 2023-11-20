МИД России: Хельсинки решил закрыть КПП на границе без консультаций с Москвой

Решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой, заявили в российском МИД.

«Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что власти Финляндии могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.