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МИД России: Хельсинки решил закрыть КПП на границе без консультаций с Москвой

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Решение Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией было принято поспешно и без консультаций с Москвой, заявили в российском МИД.
МИД России: Хельсинки решил закрыть КПП на границе без консультаций с Москвой
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

«Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что власти Финляндии могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.

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