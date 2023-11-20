Кремль отверг обвинения Финляндии в провоцировании кризиса с мигрантами на границе

В Кремле отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае я бы не стал комментировать (данные сообщения. — RT). Подобные обвинения мы не принимаем», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все служебные инструкции.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что власти Финляндии могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Песков отметил, что действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.