Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus
«Поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет», — приводит портал T-Online его слова.
Зёдер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте.
Ранее депутаты от двух германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, а также открыто заявили о необходимости наносить удары по объектам на территории России.