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Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

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Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus.

«Поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет», — приводит портал T-Online его слова.

Зёдер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте.

Ранее депутаты от двух германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, а также открыто заявили о необходимости наносить удары по объектам на территории России.

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