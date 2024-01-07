Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus.

«Поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет», — приводит портал T-Online его слова.

Зёдер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте.

Ранее депутаты от двух германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, а также открыто заявили о необходимости наносить удары по объектам на территории России.