«Всегда находятся оправдания»: почему у ВСУ возникают проблемы с использованием немецких танков Leopard

ВСУ испытывают проблемы с эксплуатацией танков Leopard 2 из-за недостатка запчастей и необходимости отправлять их на ремонт в Литву и Польшу, отмечают западные обозреватели. По их оценкам, теоретически украинские военные должны иметь в своём распоряжении около 60 машин Leopard 2, однако несколько десятков из них могут быть непригодны к использованию. Военные эксперты отмечают, что западная техника не выдержала суровых условий эксплуатации в зоне СВО и активного противодействия со стороны ВС РФ, так и не став ключом к перелому ситуации на фронте.

Вооружённые силы Украины испытывают проблемы с эксплуатацией танков Leopard 2 из-за нехватки запчастей для бронетехники, отмечается в материале журнала Forbes.

«Повреждено танков Leopard 2 было гораздо больше, чем уничтожено, и украинцам весьма проблематично обеспечить их ремонт и возвращение в строй», — пишет обозреватель издания.

Со ссылкой на данные аналитического портала Oryx отмечается, что силы киевского режима потеряли не менее 12 немецких танков Leopard 2 из 71, однако не все оставшиеся машины пригодны к использованию.

«Теоретически на вооружении украинских сил остаётся 59 танков Leopard 2. Но в действительности, возможно, десятки (в целом. — RT) исправных танков не могут использоваться из-за необходимости ремонта», — отмечает журналист.

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По данным Forbes, как на передовой, так и в ремонтных центрах в Литве и Польше не хватает запчастей. Кроме того, украинцы снимают детали с наиболее повреждённых машин, предназначенных для отправки на зарубежные ремзаводы. Из-за этого специалисты этих предприятий вынуждены не просто устранять полученные в бою повреждения, а восстанавливать танк — заменять снятые элементы, что также осложняется недостатком запчастей.

Помимо танков Leopard 2, проблемы у ВСУ наблюдаются и с американскими боевыми машинами пехоты Bradley. Так, телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщает, что эти машины оказались не готовы к суровым зимним условиям, а состояние некоторых старых БМП, поставленных США, оставляет желать лучшего. Также десятки из них уже были уничтожены или повреждены в боях.

«Горят очень хорошо»

Напомним, танки Leopard 2 киевский режим начал получать от ФРГ и других стран Европы в 2023 году. Берлин ранее обещал вместе с партнёрами поставить Украине свыше 100 таких машин.

Танки Leopard, бронемашины Bradley и другая техника стран НАТО впервые активно использовались ВСУ в рамках контрнаступления на позиции ВС РФ в зоне спецоперации минувшим летом. Однако за время этой операции ВСУ не удалось добиться каких-либо значимых военных успехов, при этом киевский режим понёс серьёзные потери в живой силе и технике.

Сожжённая западная бронетехника в зоне СВО

© Минобороны России

Минобороны РФ в своих сводках неоднократно заявляло об уничтожении танков Leopard в зоне СВО. В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили 16 машин Leopard, что составляет практически 100% таких танков, поставленных Польшей и Португалией киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин, комментируя использование западной техники ВСУ в своих наступательных операциях, отметил в середине июля, что танки Leopard являются приоритетной целью для военных РФ.

«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки... Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя... А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», — отметил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кроме танков Leopard 2, немецкие власти направили на Украину и более старые — Leopard 1A5. В конце августа газета The New York Times узнала о проблемах с подготовкой украинских военных к использованию этой техники: Leopard 1A5 были списаны из бундесвера настолько давно, что в рядах немецких вооружённых сил практически не осталось инструкторов, умеющих работать с ними.

По данным газеты, для обучения военных ВСУ пришлось привлекать немецких военных пенсионеров, а также военнослужащих из армий Дании и Нидерландов, где танки Leopard 1A5 пробыли на вооружении дольше, чем в Германии.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на Минобороны, ВС РФ уничтожили первый такой танк в зоне СВО в конце ноября: Leopard 1A5 поразил расчёт ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в конце декабря отметил, что российские ПТРК успешно «пробивают» танки Leopard. Так он ответил на вопрос о том, лучше ли защищены западные танки. «Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК «Корнет» или «Хризантема» пробивают тот же Leopard с любой стороны», — сообщил Чемезов РИА Новости.

Уничтожение танков Leopard российскими военными продолжилось и в 2024 году. Так, в начале января Минобороны РФ распространило видео уничтожения взвода этих машин на Сватовском направлении.

Жёсткие условия

По словам военного обозревателя Александра Хроленко, танки Leopard 2 и другая западная техника не приспособлены к условиям, в которых ведутся боевые действия в зоне спецоперации на Украине.

«В жёстких условиях эксплуатации возрастает нагрузка на механизмы и системы, увеличивается необходимость замены деталей. Создать бесперебойную логистическую цепь для обслуживания этой техники на Украине натовцам не удалось. Техники украинской армии с обслуживанием этих танков не справляются, и всё приходится вывозить в Литву и Польшу. У Leopard 2 может сломаться что угодно: и прицел, и механизм поворота башни, и двигатель — во всех этих случаях он будет обречён на длительную стоянку», — рассказал эксперт.

Танк Leopard 2

AP

© Mindaugas Kulbis

При этом по итогам 2023 года можно констатировать, что поставки танков из стран НАТО на боеспособность ВСУ кардинальным образом не повлияли, добавил Хроленко.

«В ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, на которое работал весь потенциал стран НАТО — разведкой, снарядами, техникой, — украинская армия не смогла серьёзно продвинуться ни на одном из участков. В то же время в 2023 году, находясь в активной обороне, российская армия провела успешные наступательные операции, освободив Соледар, Артёмовск, Марьинку. Это хорошая информация к размышлению, особенно когда задумываешься, какую пользу западные танки принесли киевскому режиму. Они ни в контрнаступлении им не помогли, ни в удержании этих городов», — подчеркнул собеседник RT.

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Хроленко напомнил, что на передовой до сих пор не были замечены американские танки Abrams, которые прибыли на Украину ещё в сентябре.

«Неслучайно американских танков Abrams не видно на поле боя, хотя они и присутствуют на территории Украины. Ведь эти машины требуют ещё более скрупулёзного обслуживания и ухода, чем немецкие Leopard», — отметил военный обозреватель.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Во-первых, танков Leopard 2 мало — недостаточно для того, чтобы сформировать «танковый кулак», который можно было бы использовать для попыток прорыва линии обороны. То количество танков, которое изначально запрашивала Украина, она не получила, а из того незначительного количества машин, которое добралось до ВСУ, многие уже уничтожены», — констатировал эксперт.

Кроме того, ВС РФ своими ударами по объектам украинского военно-промышленного комплекса осложняют задачу по поддержанию техники в боеспособном состоянии, подчеркнул Михайлов.

«Раньше танковую технику старались перегонять в западную часть Украины, там обслуживать и затем возвращать на линию боевого соприкосновения. Сейчас же российская армия настолько чётко поражает военную инфраструктуру Украины, что возможности содержать полноценный объект для хранения и ремонта этой техники просто нет. А западные специалисты явно не горят желанием ехать на Украину, учитывая, что уж больно часто стало доставаться военнослужащим НАТО, которые прибывают туда в качестве советников, наёмников и помощников», — отметил аналитик.

По его мнению, после провала контрнаступления 2023 года западные спонсоры не торопятся передавать Украине свою технику.

«Никто не даст Киеву большого количества западных танков», — добавил эксперт.

Тем более западный ВПК не заинтересован в том, чтобы имиджу его техники наносился урон, когда она уничтожается российскими военными, пояснил Александр Михайлов.

«Поэтому туда и поставляют ограниченные партии танков. Впоследствии вину за их уничтожение свалят на безграмотные украинские экипажи, отсутствие нормальной базы ремонта и обслуживания техники и так далее. Всегда находятся оправдания», — заключил эксперт.