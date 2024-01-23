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CNN: украинские экипажи Bradley отмечают, что БМП плохо выдерживает морозы

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Украинские экипажи американских боевых машин пехоты Bradley критикуют способность БМП «выдерживать суровую украинскую зиму», сообщает CNN.
CNN: украинские экипажи Bradley отмечают, что БМП плохо выдерживает морозы
  • AP
  • © Libkos

В репортаже, посвящённом ситуации в зоне СВО, телеканал сообщил, что украинские экипажи «раскритиковали его способность выдерживать суровую украинскую зиму» и обратили внимание на состояние некоторых старых машин, поставляемых из США.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на Купянском участке. Там, по его словам, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard.

Кроме того, фиксируется двукратное увеличение на поле боя числа американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

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