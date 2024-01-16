Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на Купянском участке.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard.

Кроме того, фиксируется двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

По данным агентства, речь идёт о районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на Сватовско-Кременской участок.

Также, по его словам, ВСУ увеличили использование БПЛА кустарного производства.