Российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6
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Об этом информирует российское Министерство обороны.
Отмечается, что бойцы ВС России около населённого пункта Терны вскрыли подготовку боевиков ВСУ к атаке на позиции российских военных. Украинские солдаты намеревались задействовать для этого бронетанковый взвод с танками Leopard.
Украинский бронетанковый взвод был уничтожен с помощью высокоточных боеприпасов.
Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых три танка, похожие на Leopard-2A6, поражаются несколькими боеприпасами.
Ранее замглавы комитета Госдумы, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин заявил, что военные ВС России с помощью беспилотников «Ланцет» сожгли существенную часть военной техники ВСУ, поставленной Киеву западными странами.