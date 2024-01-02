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Российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6

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Бойцы группировки войск «Запад» российских вооружённых сил уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 германского производства, поставленных на Украину Западом.
Российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Отмечается, что бойцы ВС России около населённого пункта Терны вскрыли подготовку боевиков ВСУ к атаке на позиции российских военных. Украинские солдаты намеревались задействовать для этого бронетанковый взвод с танками Leopard.

Украинский бронетанковый взвод был уничтожен с помощью высокоточных боеприпасов.

Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых три танка, похожие на Leopard-2A6, поражаются несколькими боеприпасами. 

Ранее замглавы комитета Госдумы, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин заявил, что военные ВС России с помощью беспилотников «Ланцет» сожгли существенную часть военной техники ВСУ, поставленной Киеву западными странами.

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