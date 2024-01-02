Военные ВС России с помощью беспилотников «Ланцет» сожгли существенную часть военной техники ВСУ, поставленную Киеву западными странами.

Соответствующую информацию в беседе с ТАСС представил замглавы комитета Госдумы, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин.

Он отметил, что были сожжены тысячи единиц бронетехники, в том числе с помощью «Ланцетов».

Саблин отметил, что практически вся западная техника, поступившая на Украину, уничтожена в том числе с помощью «Ланцетов».

«Существенная часть от общего количества», — сказал Саблин.

В конце декабря Минобороны проинформировало, что подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили украинскую САУ «Гвоздика» и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области.