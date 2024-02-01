Дипломат Гаврилов: Россия имеет средства борьбы с боеприпасами GLSDB

Соединённые Штаты уже передавали Вооружённым силам Украины высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, российская армия располагает средствами борьбы с ними. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Гаврилов напомнил, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев, где «гордо» объявила о поставке ВСУ этих снарядов.

«Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой», — цитирует его ТАСС.

30 января в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

28 марта 2023 года Министерство обороны России впервые заявило, что российские средства ПВО перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB.