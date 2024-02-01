Дипломат Гаврилов: Россия имеет средства борьбы с боеприпасами GLSDB
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Гаврилов напомнил, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев, где «гордо» объявила о поставке ВСУ этих снарядов.
«Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой», — цитирует его ТАСС.
30 января в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.
28 марта 2023 года Министерство обороны России впервые заявило, что российские средства ПВО перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB.