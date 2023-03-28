Средствами ПВО: МО РФ впервые сообщило о сбитом в зоне СВО управляемом снаряде GLSDB

Управляемый реактивный снаряд GLSDB впервые перехвачен средствами ПВО российских ВС в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Также были сбиты 12 украинских беспилотников и 18 снарядов РСЗО HIMARS. Наряду с этим в Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Российские ПВО впервые перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.

GLSDB — дальнобойные снаряды для систем РСЗО. Они разработаны шведской компанией Saab и американской Boeing. Их создали на основе управляемых авиабомб SDB и реактивных снарядов M26.

«Благодаря возможности поражать цель в диапазоне 360 градусов бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) обеспечивает командный состав и (военных. — RT) планировщиков чрезвычайно гибким оружием, которое служит дополнением существующему баллистическому оружию, значительно расширяя нынешний потенциал наземной артиллерии», — сообщали в Boeing.

Ситуации на линии боесприкосновения

Согласно тексту брифинга Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» ликвидированы до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении потери противника ВСУ в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» подверглись уничтожению до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

«В районе населённого пункта Давыдов брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — резюмируется в тексте брифинга оборонного ведомства.

Кредитные каникулы для участников СВО

Российские банки с осени 2022 года предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд руб., в том числе в феврале — на 1,8 млрд руб. по 5,5 тыс. кредитов», — говорится в сообщении.

Отметим, что в феврале Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО. Инициатива позволит координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в сферах образования, спорта, трудоустройства, предпринимательства, при повышении квалификации и получении новой профессии.