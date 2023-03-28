Путин: вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января.

Об этом он сказал на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Уточняется, что губернатор в своём докладе отдельно упомянул о трагедии и подчеркнул, что «это стало тяжёлым ударом и испытанием для всего региона».

«Вся страна переживает», — ответил Путин.

В начале января в Минобороны России заявили, что в результате удара боевиков ВСУ из РСЗО HIMARS по населённому пункту Макеевка погибли 89 российских военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке является использование мобильных телефонов, сигналы которых смогли запеленговать ВСУ.