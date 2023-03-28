Подразделения ВС России за сутки уничтожили до 240 военных ВСУ на Донецком направлении

Подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили до 240 украинских военных на Донецком направлении.

Об этом сообщило российское Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников», — сказано в сводке ведомства.

Также уничтожено три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее стало известно, что мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками.

Украинские боевики выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.