Подразделения ВС России за сутки уничтожили до 240 военных ВСУ на Донецком направлении

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Подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили до 240 украинских военных на Донецком направлении.
Подразделения ВС России за сутки уничтожили до 240 военных ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников», — сказано в сводке ведомства.

Также уничтожено три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее стало известно, что мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками.

Украинские боевики выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.

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