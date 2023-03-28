Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками.

Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район) — по проспекту Кремлёвскому, 29, ранен мужчина 1946 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что 11 многоквартирных домов в Киевском районе города осталось без газоснабжения из-за обстрелов украинских террористов.