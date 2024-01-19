«Демонстрация пресловутой «решимости»: как Франция планирует продолжать военную поддержку Киева

Париж и Киев объявили о создании так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли участники формата «Рамштайн». Как сообщили в Минобороны Франции, в ближайшие недели по коммерческому контракту Украина получит шесть гаубиц CAESAR. Дюжину артиллерийских установок Париж готов поставить за собственные средства, а деньги ещё на 60 орудий, как надеются власти Франции, выделят другие страны. Впрочем, по мнению аналитиков, новое военное партнёрство вряд ли сможет оперативно решить проблему снарядного голода ВСУ. Его создание носит больше декларативный характер и скорее призвано распределить ответственность между западными спонсорами киевского режима за его обеспечение артиллерией и боеприпасами, утверждают специалисты.

Министры обороны Франции и Украины Себастьян Лекорню и Рустем Умеров объявили о создании так называемой артиллерийской коалиции. В неё вошли страны — участницы контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»), объединяющей преимущественно государства — члены НАТО.

«Цель этой коалиции заключается в обеспечении украинских вооружённых сил в краткосрочной перспективе возможностями в этом ключевом сегменте для обороны территории Украины. В долгосрочной перспективе она (деятельность коалиции. — RT) нацелена на создание будущей артиллерии Украины благодаря масштабным и инновационным промышленным партнёрствам», — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Франции.

Согласно текущим планам, в ближайшие недели Париж поставит Украине шесть 155-мм гаубиц CAESAR. Эти самоходки были куплены киевским режимом, сумма сделки не называется.

До конца 2024 года Пятая республика должна выпустить ещё 72 САУ CAESAR. При этом французское военное ведомство готово профинансировать передачу ВСУ только 12 из 72 орудий. Деньги на остальные 60 самоходок, как рассчитывает Париж, выделят участники «Рамштайна».

Таким образом Франция намеревается существенно нарастить поставки артиллерийских установок собственного производства. Напомним, что с февраля 2022 года Париж передал киевскому режиму 30 единиц CAESAR.

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Производством данной гаубицы занимается компания Nexter. По данным Комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам, на сегодняшний день на изготовление одной артустановки уходит 15 месяцев, что вдвое быстрее, чем раньше.

Отметим, что далеко не вся политическая элита Франции поддерживает военную помощь ВСУ. В частности, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) пост, в котором осудил власти за планы поставок CAESAR. По мнению оппозиционного политика, Парижу придётся потратить порядка €390 млн на обещанные Киеву гаубицы, производство каждой из которых обходится примерно в €5 млн.

Неоправданные ожидания

Ко всему прочему Париж последовательно наращивает производство и поставки ВСУ боеприпасов калибра 155 мм. По данным Минобороны Франции, в период с февраля 2022 года по апрель 2023-го ВСУ поставлялось по 1 тыс. снарядов в месяц, затем — по 2 тыс. ежемесячно. С января 2024 года украинские боевики будут получать по 3 тыс. снарядов каждый месяц.

Украинские власти со своей стороны неоднократно обращали внимание своих западных кураторов на проблему снарядного голода. Так, 18 января, выступая по видеосвязи на открытии конференции по созданию «артиллерийской коалиции», Умеров вновь посетовал на тяжёлую ситуацию с поставками боеприпасов. О колоссальном дефиците снарядов в интервью газете Bild заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

САУ CAESAR в составе ВСУ

globallookpress.com

© General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Cover Images

Впрочем, в Париже рассчитывают, что масштабное использование артиллерии, в том числе самоходок CAESAR, способно обеспечить ВСУ существенным преимуществом на поле боя.

«Мы видим, как на Украине вновь появляются окопы, структура которых требует использования артиллерии. Чтобы вернуть себе преимущество, на фронте нужно быть очень мобильным. Такая мобильность возможна, в частности, благодаря поставляемым на Украину САУ CAESAR. Ещё одним примечательным фактом является то, что использование артиллерии, подразумевающее покрытие большой площади поля боя, означает большой расход боеприпасов», — приводит Минобороны республики слова французских военных аналитиков.

Вместе с тем власти страны признают недостаточность темпов производства военной продукции и усилий по поддержке киевского режима.

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Как сообщил журналистам 17 января председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен, промышленность страны ежегодно изготавливает 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. По словам законодателя, такое количество боеприпасов ВСУ расходуют за три-четыре дня боевых действий.

Кроме того, Перрен указал, что ЕС не сможет выполнить своё обещание поставить Киеву 1 млн боеприпасов к весне 2024 года. По оценке сенатора, Украина получила только 300 тыс. снарядов. Ранее о провале планов передачи ВСУ 1 млн боеприпасов объявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

17 января сенат Франции подготовил доклад, в котором содержатся опасения касательно военной поддержки Украины и производственных способностей ВПК Пятой республики и других европейских стран.

«Национальное и европейское производство находится на крайне низком уровне, а экономика не оправдывает ожиданий», — приводит выдержку из документа газета Le Figaro.

Сенаторы признают, что у Франции ограниченные запасы ракет, «а срок их службы подходит к концу». С точки зрения Перрена, Пятая республика и Европа пожинают плоды деиндустриализации и политики ограничений в отношении промышленного производства.

Подготовка украинских боевиков к стрельбе 155-мм артиллерийскими снарядами

AFP

© Sameer Al-DOUMY

В начале января о сложной ситуации в оружейной отрасли в интервью телеканалу France Info сообщил посол Франции на Украине Гаэль Весьер. Он выразил надежду, что в дальнейшем Киев будет больше полагаться на собственные ресурсы.

«Поддержка Франции (киевского режима. — RT) в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок. Но, естественно, для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время», — отметил Весьер.

На данный момент Париж продолжает изыскивать возможности для увеличения военной поддержки киевского режима. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам о выделении нового пакета военной помощи, который включает дальнобойные крылатые ракеты SCALP, авиационные бомбы и CAESAR.

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«Мы также развили производство, которое позволит нам поставлять нашим украинским партнёрам гораздо больше техники, в частности САУ CAESAR, которые они с нетерпением ждут и в которых так нуждаются. В общем, мы собираемся продолжать помогать Украине в её потребностях в подготовке к обороне линии фронта и защите своего неба», — сказал Макрон.

Как уточнил 18 января Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter, Киев начнёт получать планирующие авиационные боеприпасы Armement Air-Sol Modulaire (AAMS).

«Мы также начнём поставлять авиабомбы AAMS среднего радиуса действия, которые мы успешно адаптировали к советским самолётам. Обычно они требуют самолётов Rafale или Mirage, но теперь подойдут «МиГ» и «Сухой». Мы будем поставлять порядка 50 единиц в месяц весь 2024 год начиная с января», — заявил Лекорню.

AAMS выпускает французская компания SAGEM. Масса бомбы составляет 330 кг, дальность полёта — более 60 км.

Стимул для союзников

Что же касается так называемой артиллерийской коалиции, то аналитики скептически оценивают перспективы её функционирования.

«Спонсоры киевского режима уже создали несколько подобных образований, в частности по ПВО и бронетехнике. Но это в корне ничего не решает. Со стороны Франции «артиллерийская коалиция» — это скорее демонстрация пресловутой «решимости» продолжать военную поддержку Киева. Также Париж явно пытается перераспределить расходы и ответственность за обеспечение ВСУ артиллерией между другими странами «Рамштайна», — отметил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Кроме того, с его точки зрения, Франция, заявляя о наращивании оружейных поставок Украине, одновременно пытается сэкономить. Париж стремится соблюсти баланс на фоне давления со стороны Вашингтона, считает аналитик.

«Американцы прилагают много усилий к тому, чтобы стимулировать союзников по НАТО производить больше оружия для Киева. При этом европейцы не хотят передавать все свои арсеналы Украине и максимально вкладываться в собственный ВПК. Заявленных амбиций много, но жертвовать своими интересами никто не торопится, и Франция здесь — не исключение», — пояснил Ермаков.

В интервью RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что в настоящее время у европейской промышленности нет достаточных ресурсов, чтобы достичь объёмов производства на уровне российского оборонного комплекса.



«После холодной войны ВПК европейцев был ориентирован на замещение потребностей в боеприпасах и технике в мирное время, и ситуация по-прежнему радикально не меняется. Для этого требуется ещё много времени и инвестиций. Поэтому сейчас мы слышим призывы вернуться к масштабам производства холодной войны, но такие ресурсы пока никто не готов выделять», — пояснил Подберёзкин.

Напомним, с призывом к Западу восстановить уровень оружейного производства периода холодной войны выступил командующий литовскими ВС генерал Вальдемарас Рупшис. 18 января в эфире местного радио LRT военачальник заявил о необходимости немедленного наращивания объёмов выпуска военной продукции, чтобы удовлетворять потребности стран НАТО и Украины.

Подберёзкин также считает, что не стоит недооценивать потенциал развития западного ВПК. В связи с этим, по словам эксперта, Россия должна продолжать укреплять мировое лидерство в производстве военной продукции.