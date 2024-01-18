Париж объявил о создании «артиллерийской коалиции» в помощь Киеву

Министерство обороны Франции заявило, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине.

Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил вместе с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

«Её цель — поставки ВСУ в краткосрочной перспективе вооружений в этом ключевом для обороны сегменте», — говорится в релизе французского оборонного ведомства.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе эта «коалиция» поможет создать будущую украинскую артиллерию посредством инновационных и амбициозных производственных партнёрств.

В ноябре глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.