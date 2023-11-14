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В Минобороны ФРГ назвали нереализуемым план ЕС передать Киеву 1 млн боеприпасов

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.
В Минобороны ФРГ назвали нереализуемым план ЕС передать Киеву 1 млн боеприпасов
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом глава ведомства сказал перед началом совместного заседания с министрами обороны стран ЕС.

«1 млн не удастся достичь, надо исходить из этой данности», — цитирует Писториуса РИА Новости

Он рассказал, что некоторые чиновники изначально называли этот план нереализуемым из-за отсутствия в ЕС достаточных мощностей для производства боеприпасов.

Он констатировал, что эти чиновники в конце концов оказались правы.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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