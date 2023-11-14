Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов Киеву плачевным состоянием ВПК ЕС
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Об этом дипломат заявил в ходе всеукраинского телемарафона.
«Причина этой проблемы (отставание в планируемых сроках поставки снарядов. — RT) не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние оборонной промышленности», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Он добавил, что в Евросоюзе также существует проблема бюрократии, которая мешает выполнению внешних контрактов вовремя.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.