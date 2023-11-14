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Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов Киеву плачевным состоянием ВПК ЕС

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке Вооружённым силам Украины обещанных Европейским союзом 1 млн снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.
Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов Киеву плачевным состоянием ВПК ЕС
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Philip Reynaers

Об этом дипломат заявил в ходе всеукраинского телемарафона.

«Причина этой проблемы (отставание в планируемых сроках поставки снарядов. — RT) не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние оборонной промышленности», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Он добавил, что в Евросоюзе также существует проблема бюрократии, которая мешает выполнению внешних контрактов вовремя.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

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