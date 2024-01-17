«Ситуация множественных кризисов»: как Олаф Шольц пытается сохранить курс на военную поддержку Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом сообщил о скором выделении нового пакета помощи ВСУ на сумму свыше €7 млрд. Эта информация была опубликована на сайте правительства Германии на фоне продолжающегося в стране бюджетного кризиса и не утихающих протестов фермеров. По словам экспертов, стремление Шольца увеличить поддержку киевского режима противоречит национальным интересам страны и стало одной из причин продолжающегося падения его рейтинга.

16 января по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена на сайте немецкого правительства была опубликована информация о том, что в 2024 году Берлин планирует выделить Киеву пакет военной помощи в размере более €7 млрд.

«В 2024 году Германия поставит Украине военных грузов больше чем на €7 млрд», — говорится в сообщении, размещённом на сайте немецкого правительства.

Несмотря на экономические и внутриполитические проблемы, правительство ФРГ утвердит обещанный пакет военной помощи на сумму свыше €7 млрд. С таким прогнозом в комментарии RT выступил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«Военная помощь Украине должна войти в бюджет 2024 года, который пока не утверждён. Анонсированная Шольцем сумма — это чуть меньше половины от €17 млрд дефицита госбюджета, который на сегодня не имеет источников финансирования. Ситуация для нынешнего правительства ФРГ сложная, но вопрос выделения помощи киевскому режиму всё равно будет решён положительно», — считает Белов.

Как пояснил эксперт, подавляющее большинство немецкой элиты придерживается курса на продолжение «комплексной поддержки» режима Зеленского. Этот подход разделяют представители кабинета министров, оппозиция в лице ХДС/ХСС и председатель комитета по обороне бундестага, член Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Как уточняется в материалах правительства ФРГ, бюджет страны может быть утверждён 2 февраля 2024 года. При этом на текущий момент размер его дефицита составляет €17 млрд. Данная сумма сформировалась после публикации в ноябре постановления Федерального конституционного суда Германии, запретившего переводить €60 млрд в климатический фонд.

Бюджетное фиаско

Напомним, Германия является главным европейским донором Украины. С февраля 2022 года по декабрь 2023-го Берлин оказал помощь киевскому режиму в размере €28 млрд в виде поставок оружия, продовольствия, медикаментов и прямых платежей.

В частности, ФРГ передала Украине зенитные системы Iris-T, Patriot, Gepard, БМП Marder, танки Leopard, артиллерийские комплексы MARS II и PzH-2000, переносные комплексы и боеприпасы. Оружие предоставляется Украине после одобрения Минобороны, правительством, МИД и министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Украинские боевики осматривают танк Leopard 1A5 на полигоне бундесвера

Gettyimages.ru

© Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance

При этом с начала украинского конфликта власти Германии не проводили никаких проверок с целью выяснить как применяется и где находится переданная Киеву военная продукция. Об этом на прошлой неделе сообщила газета Spiegel. В материале были опубликованы выдержки из ответа на запрос члена оппозиционной партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Севимы Дагделен. Как заявили депутату бундестага в министерстве экономики, «любые меры проверки ни при каких обстоятельствах не должны препятствовать эффективной обороне Украины от продолжающейся российской агрессии».

Дагделен настаивает на необходимости оружейного аудита на Украине, особенно с учётом высокого уровня коррупции киевского режима, однако руководство и значительная часть элиты Германии игнорируют этот вопрос и настаивают на увеличении военной поддержки Киева.

Также по теме «Горячие головы»: как развивается ситуация с возможными поставками ракет Taurus Украине Премьер-министр Баварии и лидер оппозиционной партии ХСС Маркус Зёдер вслед за рядом других политиков Германии призвал руководство ФРГ...

Так, в начале января лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. По мнению оппозиционного политика, поставка этого оружия дала бы ВСУ возможность «отразить постоянные атаки дронами и ракетами» со стороны России. Как полагает Зёдер, передача Taurus — «единственный серьёзный шанс, для того чтобы Украина нашла новую смелость и русские не победили».

Подход Зёдера разделяют и в ХДС. В частности, внешнеполитический эксперт этой партии Родерих Кизеветтер полагает, что нерешительность правительства по Taurus можно воспринимать как фактическую поддержку Москвы.

Поставку крылатых ракет поддерживают и представители правящей коалиции. Осенью прошлого года члены партий, входящих в неё, направили Шольцу и Писториусу письмо с просьбой как можно скорее передать Украине Taurus.

Правительство ФРГ пока отказывается дать согласие на поставку ракет из-за нежелания втягивать страну в конфликт с Россией и отправлять немецких специалистов на Украину для обслуживания Taurus.

В сложившейся ситуации, как считают эксперты, Шольц стремится дистанцироваться от темы дальнобойных ракет и продемонстрировать готовность продолжать поддержку ВСУ другими способами.

Однако такая политика канцлера не способствует стабилизации политической и экономической обстановки в самой Германии. С января в стране с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты. Одними из самых масштабных стали акции фермеров. Аграрии на тракторах заблокировали ряд автомагистралей и дороги в крупных городах в разных частях страны.

Зенитная пушка Gepard в составе ВСУ

Gettyimages.ru

© Kostya Liberov/ Libkos

Выступления фермеров начались в ответ на анонсированные кабмином планы отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение транспортных средств, которые используются в лесном и сельском хозяйстве. Власти решили пойти на уступки аграриям и объявили о том, что субсидии на дизель будут сокращаться постепенно, но забастовщиков не устроил такой вариант.

В настоящее время фермеры продолжают антиправительственные акции. Так, 15 января в протестах в Берлине приняли участие около 30 тыс. сельхозработников. Как заявил президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид, политика кабмина может привести к банкротству многих хозяйств.

Вывели на улицы более тысячи тракторов: в Германии продолжаются протесты фермеров

Выступая 15 января перед аграриями, Кристиан Линднер заявил, что федеральные власти понимают беспокойство протестующих, но не могут обещать больше помощи из бюджета. Между тем, как пишут западные СМИ, лозунги митингующих становятся всё более решительными — теперь они требуют распустить правительство Шольца.

Напомним, в конце прошлого года с таким призывом выступила правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). По мнению её представителей, нынешний кабмин не справляется со своими обязанностями. В партии считают, что в поразившем ФРГ бюджетном кризисе виноваты именно Шольц и его правительство.

«Вся вина за фиаско с бюджетом лежит исключительно на светофорном правительстве, и связанная с ним утрата доверия невосполнима», — заявил ранее зампред АдГ Петер Бёрингер.

Падающий рейтинг

Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка в Германии крайне негативно влияет на рейтинг канцлера ФРГ. Согласно январским данным соцопроса института INSA, проведённого для газеты Bild, политикой федерального канцлера недовольны более 70% респондентов. Только 17% граждан одобряют работу правительства, что является худшим показателем с момента прихода правящей коалиции к власти в декабре 2021 года.

Также по теме Торг с Брюсселем: почему в ЕС заявляют о возможности обхода вето Венгрии по вопросу помощи Украине Евросоюз сможет оказывать помощь Украине даже без согласия Венгрии, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. При этом...

Как считает Владислав Белов, в своей политике Шольц пытается совмещать сразу несколько повесток: зелёную экономику, либеральные ценности, помощь киевскому режиму и социальную поддержку граждан.

«Экономика Германии находится в состоянии рецессии. Сам Шольц действует в ситуации множественных кризисов и необходимости, как принято считать, поддержки Украины. Он пытается договориться со всеми, но у такой политики есть серьёзные издержки. Она не будет популярной. И мы видим, что рейтинг канцлера стремительно снижается», — пояснил Белов.

Иной точки зрения на причины и последствия политики Шольца придерживается руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В разговоре с RT эксперт заявил, что канцлер ФРГ несамостоятелен и выполняет «предписания» Вашингтона.

«Американский нажим продолжает здесь играть очень большую роль. Нынешнее германское руководство преследует не национальные интересы, а скорее выполняет волю заокеанских «друзей». И этим объясняются очень многие повороты германской политики, начиная с реакции на подрыв «Северных потоков», и заканчивая нарастающей помощью Украине в условиях бюджетного кризиса», — подчеркнул Батюк.

Стычки с полицией участников марша в честь 105-й годовщины убийства марксистов в Берлине

Его точку зрения разделяет политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В беседе с RT эксперт отметил, что Вашингтон решает свои задачи «по сути, с помощью немецких денег».

«Конфликт на Украине невыгоден Германии и ослабляет её экономику. Отсюда и рецессия, в которой оказалась ФРГ, и растущий негатив к Шольцу. Да, канцлер пока не соглашается на поставку Taurus, но и менять вредящую Германии политику на украинском направлении тоже не собирается», — подытожил Шаповалов.