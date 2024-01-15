Bild: бундесвер готовится к вооружённому конфликту против России в 2025 году
Bild: Германия готовится к военному конфликту с Россией
Об этом пишет Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера.
По данным газеты, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг.
При этом отмечается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ высказал мнение, что конфликт на Украине не завершится даже в 2025 году.
Кроме того, сообщалось, что Швеция построит две подлодки для защиты от России.