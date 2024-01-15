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Bild: бундесвер готовится к вооружённому конфликту против России в 2025 году

Bild: Германия готовится к военному конфликту с Россией

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Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Об этом пишет Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера. 

По данным газеты, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг.

При этом отмечается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ высказал мнение, что конфликт на Украине не завершится даже в 2025 году.

Кроме того, сообщалось, что Швеция построит две подлодки для защиты от России.

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