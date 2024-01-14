Politico: Швеция построит две подлодки для защиты от России
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По данным издания, подлодки под названием «Блекинге» и «Сконе» спустят на воду в 2027 и 2028 годах.
В качестве их предназначения указывается «патрулирование восточных границ НАТО в Балтийском море, отслеживание и противодействие морским действиям Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой».
Ранее начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов заявил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России.