Politico: Швеция построит две подлодки для защиты от России

Швеция намерена построить две подводные ударные лодки А26, которые займутся патрулированием Балтийского моря для «противодействия России», сообщила газета Politico.

По данным издания, подлодки под названием «Блекинге» и «Сконе» спустят на воду в 2027 и 2028 годах.

В качестве их предназначения указывается «патрулирование восточных границ НАТО в Балтийском море, отслеживание и противодействие морским действиям Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой».

Ранее начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов заявил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России.