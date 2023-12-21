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Герасимов: есть перспективы усиления конфронтации Запада и России

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Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах.
Герасимов: есть перспективы усиления конфронтации Запада и России
  • РИА Новости

По его словам, этому способствует наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье.

Кроме того, Герасимов добавил, что негативное воздействие на ситуацию в Европе, среди прочего, оказывает ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс.

Также Герасимов заявил, что широко разрекламированное Украиной контрнаступление провалилось.

Кроме того, как отметил начальник Генштаба, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

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