Герасимов: есть перспективы усиления конфронтации Запада и России
- РИА Новости
По его словам, этому способствует наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье.
Кроме того, Герасимов добавил, что негативное воздействие на ситуацию в Европе, среди прочего, оказывает ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс.
Также Герасимов заявил, что широко разрекламированное Украиной контрнаступление провалилось.
Кроме того, как отметил начальник Генштаба, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.