Герасимов: гегемония США и их союзников уходит в прошлое
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Об этом он рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.
«В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения», — цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Герасимова, Вашингтон любой ценой стремится обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад больше не сможет воплощать свой план по сохранению гегемонии.