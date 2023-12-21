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Герасимов: гегемония США и их союзников уходит в прошлое

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Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.
Герасимов: гегемония США и их союзников уходит в прошлое
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году. 

«В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Герасимова, Вашингтон любой ценой стремится обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад больше не сможет воплощать свой план по сохранению гегемонии.

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