Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Западу больше не удастся реализовывать свой план по сохранению гегемонии и настало время садиться за стол переговоров.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, в настоящее время в мире происходят масштабные события, которые ведут к созданию другого мира и реализации сценария уже в интересах мирового большинства.

Матвиенко также отметила, что развиваются различные объединения — БРИКС, ШОС.

«Воплощать свой план у Запада больше не получается. И не получится. Ни в конкретных сюжетах — как на Украине или на Ближнем Востоке, — ни в целом в глобальном пространстве», — подчеркнула она.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники в попытках сохранить своё доминирование развязывают конфликты, в том числе у границ России.