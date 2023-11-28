Матвиенко: Запад больше не сможет воплощать свой план по сохранению гегемонии
Об этом пишет ТАСС.
По её словам, в настоящее время в мире происходят масштабные события, которые ведут к созданию другого мира и реализации сценария уже в интересах мирового большинства.
Матвиенко также отметила, что развиваются различные объединения — БРИКС, ШОС.
«Воплощать свой план у Запада больше не получается. И не получится. Ни в конкретных сюжетах — как на Украине или на Ближнем Востоке, — ни в целом в глобальном пространстве», — подчеркнула она.
В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники в попытках сохранить своё доминирование развязывают конфликты, в том числе у границ России.