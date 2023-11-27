Лавров: для сохранения гегемонии США разжигают конфликты у границ России
- РИА Новости
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения».
Он заявил, что Запад использует «широкий набор инструментов геополитической инженерии».
«Среди них и провоцирование конфликтов — мы это видим по всему периметру российских границ», — отметил Лавров.
Ранее в российском МИД заявили, что отношения России и США предельно истончились и рискуют быть разорванными в любой момент.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время преждевременно говорить о железном занавесе в отношениях России и Запада, Москва рассчитывает, что до этого дело не дойдёт.