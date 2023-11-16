В МИД России заявили о предельном истончении отношений Москвы и Вашингтона
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«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения двух государств. — RT) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что к такой ситуации привели безответственные шаги США, которые раскручивают маховик эскалации конфликта и хотят нанести России «стратегическое поражение».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эксклюзивном интервью RT, что любую инициативу России США воспринимают как враждебную.