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В МИД России заявили о предельном истончении отношений Москвы и Вашингтона

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Отношения России и США предельно истончились и рискуют быть разорванными в любой момент. Об этом заявили в российском МИД.
В МИД России заявили о предельном истончении отношений Москвы и Вашингтона
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения двух государств. — RT) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что к такой ситуации привели безответственные шаги США, которые раскручивают маховик эскалации конфликта и хотят нанести России «стратегическое поражение».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эксклюзивном интервью RT, что любую инициативу России США воспринимают как враждебную.

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