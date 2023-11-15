Лавров: США воспринимают любую инициативу России как акт враждебности

Любую инициативу России США воспринимают как враждебную, заявил в эксклюзивном интервью RT российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что в Совбезе ООН дважды была отвергнута призывающая к прекращению огня резолюция России по конфликту в секторе Газа.

«Всё, что исходит от России, воспринимается как акт враждебности, как враждебная инициатива. Но, по существу, в практическом отношении Вашингтон не хочет связывать руки Израилю», — констатировал он.

Министр в беседе с RT отметил, что Россия сразу после обострения палестино-израильского конфликта предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но США блокировали эту инициативу.