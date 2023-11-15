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Лавров: Россия сразу осудила действия ХАМАС после событий 7 октября

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Россия сразу после обострения палестино-израильского конфликта предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но США блокировали эту инициативу. Похоже, Вашингтон сейчас не готов ни на что, кроме гуманитарной паузы, заявил в эксклюзивном интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

«Как только Израиль отреагировал на события 7 октября, мы решительно осудили действия ХАМАС. В то же время, мы призывали к пропорциональному ответу в соответствии с международным правом», — сказал он.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

По словам российского постпреда Василия Небензи, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.

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