Замгенсека НАТО: конфликт на Украине не закончится в 2025 году
В интервью румынскому телеканалу Digi 24 он заявил, что противостояние сторон будет идти ещё долгое время.
«Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом», — добавил Джоанэ.
По его словам, альянс ждёт затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями и с «завоеванием и потерей территорий».
«Мой призыв — готовиться к долгой войне», — сказал Джоанэ.
Как стало известно ранее, НАТО обещает Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год.
Вместе с этим депутат бундестага Маттиас Моосдорф выразил мнение, что в 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине.