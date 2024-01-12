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Замгенсека НАТО: конфликт на Украине не закончится в 2025 году

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ высказал мнение, что конфликт на Украине не завершится даже в 2025 году.

В интервью румынскому телеканалу Digi 24 он заявил, что противостояние сторон будет идти ещё долгое время.

«Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом», — добавил Джоанэ.

По его словам, альянс ждёт затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями и с «завоеванием и потерей территорий».

«Мой призыв — готовиться к долгой войне», — сказал Джоанэ.

Как стало известно ранее, НАТО обещает Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год.

Вместе с этим депутат бундестага Маттиас Моосдорф выразил мнение, что в 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине.

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