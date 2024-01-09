В 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине, заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По словам Моосдорфа, старт переговоров может быть связан с победой экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента.

«Я этого ожидаю. Хаосу придёт конец», — заявил он газете «Известия».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.