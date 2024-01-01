Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях

Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях, заявил российский президент Владимир Путин.

«И мы тоже хотим завершить конфликт. Причём как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся», — сказал он на встрече с военными в госпитале им. Вишневского.

Путин также назвал терактом недавнюю атаку украинских войск на Белгород.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.