Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях
- РИА Новости
«И мы тоже хотим завершить конфликт. Причём как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся», — сказал он на встрече с военными в госпитале им. Вишневского.
Путин также назвал терактом недавнюю атаку украинских войск на Белгород.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.