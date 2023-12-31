Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 08:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок», — указал он.

Уточняется, что 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о 22 жертвах обстрела Белгорода.

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.