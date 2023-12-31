Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 24
- РИА Новости
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Об этом он написал в своём Telegram.
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 08:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок», — указал он.
Уточняется, что 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о 22 жертвах обстрела Белгорода.
В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.