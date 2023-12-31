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Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 24

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.
Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 24
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

Об этом он написал в своём Telegram.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 08:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок», — указал он.

Уточняется, что 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. 

Ранее сообщалось о 22 жертвах обстрела Белгорода.

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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