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Путин: то, что произошло в Белгороде — теракт

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Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом и признался, что у него «всё кипит» из-за этого.
Путин: то, что произошло в Белгороде — теракт
  • РИА Новости

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт... Ни одно такое преступление безнаказанным не останется», — сказал он на встрече с военнослужащими в госпитале имени А.А. Вишневского.

Путин напомнил, что ВС России бьют только по военным объектам.

«Я понимаю, у меня у самого всё кипит», — подчеркнул он.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.

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