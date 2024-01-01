Путин: то, что произошло в Белгороде — теракт

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом и признался, что у него «всё кипит» из-за этого.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт... Ни одно такое преступление безнаказанным не останется», — сказал он на встрече с военнослужащими в госпитале имени А.А. Вишневского.

Путин напомнил, что ВС России бьют только по военным объектам.

«Я понимаю, у меня у самого всё кипит», — подчеркнул он.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.