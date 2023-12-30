СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими войсками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией, говорится в сообщении СК.

По представленной информации уголовное дело было заведено по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК России (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Также сообщается, что о происшествии в городе было оперативно доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Белгород вылетела бригада Минздрава. Её возглавляет глава ведомства Михаил Мурашко.