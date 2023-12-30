СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими войсками
- РИА Новости
По представленной информации уголовное дело было заведено по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105 , ст. 105, ст. 167 УК России (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Также сообщается, что о происшествии в городе было оперативно доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Белгород вылетела бригада Минздрава. Её возглавляет глава ведомства Михаил Мурашко.