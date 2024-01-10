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НАТО обещает Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год

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Страны — участницы Североатлантического альянса сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году. Информация об этом следует из заявления Совета Украина — НАТО.
НАТО обещает Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год
  • AP

В заявлении, опубликованном по итогам заседания совета на уровне послов в Брюсселе, указывается, что речь идёт как о военной, так и об экономической помощи.

«Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось о планах Японии внести в фонд НАТО $37 млн на системы обнаружения дронов для Украины.

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