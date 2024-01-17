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Нидерланды и Дания передадут Киеву два отремонтированных танка Leopard 2

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Два из 14 отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания купили для Украины, готовы к использованию, вскоре их передадут Киеву.

Об этом сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

По её словам, эти танки будут переданы Украине в кратчайшие сроки после подготовки украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.

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