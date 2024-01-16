Кирби: США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине
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Выделенный 27 декабря пакет помощи был последним, напомнил чиновник.
«Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — сказал Кирби.
Американский президент Джо Байден ранее пригрозил республиканцам в конгрессе США, что им «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины.
5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.