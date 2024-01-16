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Кирби: США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине

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США сейчас не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга.
Кирби: США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Joshua Roberts

Выделенный 27 декабря пакет помощи был последним, напомнил чиновник.

«Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — сказал Кирби.

Американский президент Джо Байден ранее пригрозил республиканцам в конгрессе США, что им «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.

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