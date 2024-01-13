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Байден: республиканцам «придётся заплатить», если они не поддержат помощь Киеву

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Республиканцам в конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины, заявил американский президент Джо Байден.
Байден: республиканцам «придётся заплатить», если они не поддержат помощь Киеву
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придётся за многое заплатить», — цитирует его ТАСС.

Байден не стал уточнять, что конкретно имеет в виду.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.

Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не осуществлял должного надзора за поставками оружия Киеву.

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что США тратят «ужасно много денег» на Украину без пользы.

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