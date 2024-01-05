Десантис считает, что США тратят «ужасно много денег» на Украину без пользы
Встречу транслировал телеканал CNN.
Политику задали вопрос, должен ли Вашингтон вооружать ВСУ или США следует смириться с потерей Украиной некоторых территорий.
«Начнём с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — ответил он. Слова Десантиса приводит ТАСС.
По его оценкам, американское руководство «игнорирует эти угрозы для безопасности» и направило «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат».
«Какую пользу это приносит американскому населению?» — спросил он.
Губернатор также заявил, что президент Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине.