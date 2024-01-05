Десантис считает, что США тратят «ужасно много денег» на Украину без пользы

Стоящие у власти в США люди игнорируют настоящие проблемы страны и тратят ужасно много денег на Украину, хотя это не идёт на пользу американскому населению, считает претендент на пост президента Соединённых Штатов губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в Айове.

Встречу транслировал телеканал CNN.

Политику задали вопрос, должен ли Вашингтон вооружать ВСУ или США следует смириться с потерей Украиной некоторых территорий.

«Начнём с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай», — ответил он. Слова Десантиса приводит ТАСС.

По его оценкам, американское руководство «игнорирует эти угрозы для безопасности» и направило «ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат».

«Какую пользу это приносит американскому населению?» — спросил он.

Губернатор также заявил, что президент Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине.