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Губернатор Флориды Десантис: Байден не может объяснить цель поддержки Киева

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Губернатор штата Флорида, кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил в эфире телеканала CNN, что американский лидер Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине.

«Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом», — сказал Десантис.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

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