Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, он выпустил специальное заявление, в котором назвал воздушный удар 29 декабря самым крупным с начала спецоперации на Украине, для которого, по его словам, использовались дроны и гиперзвуковые ракеты. Байден также заявил, что многие из них якобы «успешно перехватили переданные США системы ПВО».

Американский лидер отметил: пока конгресс не предпримет действий в новом, 2024 году, Вашингтон не сможет продолжать отправлять Киеву вооружение и системы ПВО.

Ставки выходят за пределы Украины, что влияет на НАТО и безопасность Европы, добавил Байден.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставкам средств ПВО Киеву.

Начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что российские дроны не только многочисленны, но и технически продвинуты, из-за чего с ними становится всё труднее бороться.