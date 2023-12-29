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МИД Украины: Кулеба и Боррель договорились усилить работу над поставками ПВО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставкам средств ПВО Киеву.
МИД Украины: Кулеба и Боррель договорились усилить работу над поставками ПВО
  • AFP
  • © JOHN THYS

Об этом МИД Украины сообщает в Telegram.

«Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель договорились об активизации усилий для поставки на Украину дополнительных систем ПВО», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Кулеба в бомбоубежище провёл разговор с Боррелем, который выразил солидарность и поддержку Евросоюза Украине.

Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны.

Начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что российские дроны не только многочисленны, но и технически продвинуты, из-за чего с ними становится всё труднее бороться.

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