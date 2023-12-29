Минобороны Британии: Лондон поставит ВСУ сотни ракет противовоздушной обороны

Великобритания поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.

«Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он в соцсетях.

Ранее первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.