Минобороны Британии: Лондон поставит ВСУ сотни ракет противовоздушной обороны
- AP
- © Frank Augstein
«Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он в соцсетях.
Ранее первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.