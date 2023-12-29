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Минобороны Британии: Лондон поставит ВСУ сотни ракет противовоздушной обороны

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Великобритания поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.
Минобороны Британии: Лондон поставит ВСУ сотни ракет противовоздушной обороны
  • AP
  • © Frank Augstein

«Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он в соцсетях.

Ранее первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

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