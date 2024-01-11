Кирби заявил, что Вашингтон прекратил поставлять Киеву оружие и технику

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.

Он отметил, что у Вашингтона больше не осталось финансов на подобные программы, передаёт ТАСС.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — добавил Кирби.

Также она назвал критически важным, чтобы американский конгресс в последующем одобрил выделение средств для украинских войск.

Ранее генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву.