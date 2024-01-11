Генинспектор: Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву

Пентагон не осуществлял надзор за поставками оружия Украине должным образом, заявил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Об этом пишет РИА Новости.

В его докладе сказано, что Пентагон улучшил выполнение мониторинга за конечным использованием поставляемого Киеву оружия после начала СВО, но ведомство не в полной мере выполняло требования программы мониторинга.

Таким образом, вооружение на сумму около $1 млрд из общего объёма поставок в $1,699 млрд остаётся неучтённым.

Кроме того, в Минобороны США не вели инвентарные описи поставляемого оружия.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.