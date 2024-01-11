Генинспектор: Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву
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Об этом пишет РИА Новости.
В его докладе сказано, что Пентагон улучшил выполнение мониторинга за конечным использованием поставляемого Киеву оружия после начала СВО, но ведомство не в полной мере выполняло требования программы мониторинга.
Таким образом, вооружение на сумму около $1 млрд из общего объёма поставок в $1,699 млрд остаётся неучтённым.
Кроме того, в Минобороны США не вели инвентарные описи поставляемого оружия.
5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.