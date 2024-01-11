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Генинспектор: Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву

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Пентагон не осуществлял надзор за поставками оружия Украине должным образом, заявил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.
Генинспектор: Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

В его докладе сказано, что Пентагон улучшил выполнение мониторинга за конечным использованием поставляемого Киеву оружия после начала СВО, но ведомство не в полной мере выполняло требования программы мониторинга.

Таким образом, вооружение на сумму около $1 млрд из общего объёма поставок в $1,699 млрд остаётся неучтённым.

Кроме того, в Минобороны США не вели инвентарные описи поставляемого оружия.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.

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