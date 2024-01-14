«Удар по политической системе»: почему более 70% немцев недовольны работой канцлера Олафа Шольца

Более 70% немцев недовольны работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца, свидетельствуют данные соцопроса института INSA, проведённого для газеты Bild. Деятельность правительства в целом устраивает только 17% граждан: по данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала её работы в декабре 2021 года. Между тем в Германии продолжаются массовые протесты аграриев, которых в рамках экономии бюджетных средств правительство хочет лишить скидок на дизельное топливо и ряда налоговых льгот. Из-за недальновидной политики правительства Шольца страна оказалась в критической ситуации, считают политологи.

Более 70% граждан ФРГ недовольны работой федерального канцлера Олафа Шольца, свидетельствуют данные соцопроса института INSA, проведенного для газеты Bild 8—12 января среди 1,2 тыс. человек.

«Бундесканцлер Олаф Шольц оценивается особенно плохо. 72% процента избирателей недовольны его работой — на три процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц выполняет свою работу хорошо; но и эта оценка ухудшилась на три пункта», — приводит результаты исследования издание.

Согласно данным INSA, работой федерального правительства Германии в целом недовольны 76% опрошенных. Только 17% немцев устраивает работа правительства, что является худшим показателем одобрения правящей коалиции с момента её прихода к власти в декабре 2021 года, отмечает Bild.

Ранее, 7 января, Bild обнародовала результаты другого опроса INSA, согласно которым более половины респондентов хотели бы вместо Шольца видеть на посту канцлера ФРГ другого политика.

«Почти две трети немцев (64,3%) хотят, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера Писториусу (министр обороны ФРГ. — RT). Только 24,6% против этого», — пишет Bild.

Ещё чуть больше 11% опрошенных не определились с ответом. Вместе с тем почти половина приверженцев СДПГ также «приветствуют... замену Шольца на Писториуса ещё до следующих выборов», — подчеркнули журналисты.

Массовые стачки

Результаты опроса, свидетельствующие о крайней непопулярности Шольца, были опубликованы на фоне продолжающихся в Германии протестов и забастовок.

Напомним, с 8 января дороги ФРГ блокируют немецкие фермеры, которые выступают против планов правительства Шольца сократить аграрные субсидии. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году правительство ФРГ запланировало лишить фермеров скидок на дизель и ряда налоговых льгот. Кроме того, кабмин решил отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве.

Протесты фермеров в Германии

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© IMAGO / Rolf Poss

В результате центр Берлина был заблокирован фермерами, приехавшими на своих тракторах к Брандербургским воротам. В свою очередь, по данным полиции Мюнхена, в город из близлежащих районов приехало более 5 тыс. тракторов.

Кроме того, сельскохозяйственной техникой протестующие заблокировали въезды на несколько автобанов в ряде федеральных земель: Мекленбург — Передняя Померания, Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

11 января протестующие аграрии в городе Котбусе встретили прибывшего туда Шольца пробегом тракторов, рёвом клаксонов и вувузел. По данным газеты Bild, которая ссылается на организаторов акции, в протестном пробеге участвовало около 500 тракторов.

12 января ещё одна массовая акция прошла в Нюрнберге, куда на своих тракторах прибыли более 2,5 тыс. фермеров, сообщила газета Münchner Merkur.

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Протестующих поддержал премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС (Христианско-социальный союз) Маркус Зёдер. Выступая перед фермерами, он заявил, что принятые в Берлине меры должны быть отменены.

Стоит отметить, что, ссылаясь на необходимость введения непопулярных решений в связи с ухудшившимся экономическим положением в стране, представители кабинета Шольца не придумали ничего лучше, как обвинить Россию в причастности к протестам фермеров. Так, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в сети Instagram* с заявлением о том, что протесты в Германии разжигают не только немецкие оппозиционные политики, но и российский президент. По словам Хабека, этому якобы способствуют «кампании в социальных сетях, некоторые из которых финансируются Путиным».

В МИД России эти обвинения отвергли. Соответствующий комментарий сделал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, в котором дипломат подчеркнул, что «эти измышления не имеют ничего общего с реальностью».

«Россия не несёт ответственность за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы Германии и не вмешивается в её внутренние дела. Россия не предпринимала недружественных шагов против ФРГ и не стремилась к разрушению наших отношений. От взаимовыгодного торгово-экономического и энергетического сотрудничества с Россией Берлин отказался сам, разорвав и заморозив все форматы двустороннего сотрудничества», — заявил дипломат.

При этом с политикой кабинета Олафа Шольца несогласны не только немецкие фермеры. Так, с 10 по 12 января в Германии прошла массовая забастовка машинистов, что привело к отмене большого количества поездов. Машинисты требуют от государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn AG (DB) улучшений условий труда и выплаты компенсаций в связи с высокой инфляцией.

На пути к забвению

Как отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Олаф Шольц с самого начала не подходил на роль федерального канцлера. И нынешние события являются тому подтверждением.

«Падение экономики из-за отказа от российских энергоносителей и введения санкций против Москвы продолжается уже долгое время. И судьба правящей коалиции Шольца и партии «Зелёных» Хабека и Анналены Бербок уже предрешена. Олаф Шольц очень слабый глава правительства, а экономические сложности для Германии оказались выше, чем ожидалось, и это отражается на обычных избирателях», — сказал эксперт.

Олаф Шольц

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© Kay Nietfeld

Социал-демократическая партия Шольца стала такой же непопулярной, как и он сам, и теперь может рассчитывать только на декоративную роль в каких-либо правительственных конфигурациях, считает Владимир Брутер.

«Если рейтинги партии Шольца будут падать и дальше, может сложиться такая ситуация, когда и большая коалиция для формирования правительства будет невозможна по той причине, что на неё просто не хватит голосов. Социал-демократам придётся либо идти на серьёзные компромиссы, либо вернуться в забвение, как это было последние 20 лет», — заметил политолог.

Олаф Шольц рискует стать самым непопулярным канцлером ФРГ, сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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«Он абсолютно непопулярен среди широких слоёв населения Германии. Решения его правительства привели к тому, что ФРГ из локомотива европейской экономики превратилась в якорь, падающий на дно. Из-за рецессии Германия уже уступила России своё место в пятёрке ведущих экономик мира. Непродуманные идеи Шольца по сокращению бюджетного дефицита вроде отмены фермерских льгот на фоне увеличения финансовой и военной помощи Украине вызывают недоумение», — подчеркнул политолог.

Разорвав экономические и энергетические связи с Россией, теперь правительство Шольца начинает выжимать деньги из собственных граждан, добавил Владимир Шаповалов. На этом фоне заявления представителей немецкого кабмина о якобы причастности России к протестам выглядят просто цинично, отметил собеседник RT.

«Это унижает немецкое общество. Фактически немецкий министр заявляет, что граждане его страны не могут обладать собственным мнением по поводу ситуации в Германии, неспособны отличить правду от фальсификации, поэтому якобы поддаются провокациям из-за рубежа. На самом деле граждане Германии выражают своё собственное мнение. Россия на него повлиять не может, хотя бы по той причине, что в ФРГ запрещены российские телеканалы и СМИ», — сказал эксперт.

В политической культуре Германии не принято отправлять в отставку правительство раньше окончания срока его полномочий, однако в нынешней ситуации можно ожидать любого сценария, считает Владимир Шаповалов.

«Сейчас ситуация настолько критична, что такой прецедент может быть создан и правительство Шольца уйдёт в отставку раньше своего срока. Если это произойдёт, то это станет наисильнейшим ударом по немецкой политической системе. Возможно, что правительство Шольца будет первым, которое нарушит устоявшуюся традицию», — резюмировал собеседник RT.

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